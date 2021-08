Au cas ou vous ne verrez pas le stream, voici les liens :

et ce soir 20h30 jusqu'à minuit, live également sur ce même jeu + découverte Nier Automata (j'avais fait la démo à l'époque)Je suis un gros fan des yakuza mais ce titre, je l'avais boycotté car plus de Kazuma Kiryu (et un Yakuza sans lui, ce n'est pas un Yakuza pour moi, c'est comme TWD sans Lee, TLOU sans Joel, etc ... c'est difficile) et le nouveau "héro", pas du tout charismatique au vu des trailers. Yakuza 6 c'était mon jeu de l'année en 2016, j'avais fait la version JAP, une 60ène d'heures dessus, c'était excellent l'histoire mais la fin, une jolie fin mais bon ...[url=][/url]