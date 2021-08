Parce que la Chine est fermement décidée à redevenir la première puissance économique mondiale, elle n’hésite pas à employer les moyens les plus innovants.



Après avoir inventé la poudre, la boussole et le papier, elle se pose encore en pionnière aujourd’hui en devenant le premier pays du monde à adopter officiellement une monnaie numérique : le e-yuan, et à franchir avec 10 ans d’avance le pas vers le déploiement de la monnaie du futur.

Mais là où Pékin présente une révolution financière destinée à améliorer la vie quotidienne de ses ressortissants, le reste du monde s’inquiète de voir apparaître un nouvel outil de pression sur les populations, sur l’économie et sur le monde financier dans son ensemble, damant le pion au passage aux géants de la FinTech qui ont justement permis le développement économique fulgurant du pays.



Comment la Chine en est-elle arrivée là ? Qu’est-ce que l’arrivée d’une monnaie entièrement digitale va changer dans le quotidien des Chinois, et dans celui de son système financier ?

Est-il envisageable de voir un jour des euros ou des dollars numériques remplacer pièces et billets dans nos portefeuilles ?