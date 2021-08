J'ai baissé le prix à 10€ car aucune utilité de garder ce compte.Je vends mon compte stadia (je n'ai plus stadia) pour 10€ uniquement, il y a Resident Evil Village sur ce compte, je vous communiquerai l'adresse mail et le mdp que vous changerez ensuite. Aucun abo actif sur ce compte mais vous n'avez pas besoin d'abo pour jouer à Resident Evil Village.Paiement paypal, me contactez par MP si intéressé. MerciPS : je viens de mettre l'annonce sur lbc égalementEt Dimanche 14h, nouvelle vidéo sur ma chaîne :

Who likes this ?

posted the 08/17/2021 at 10:16 AM by ioop