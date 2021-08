Planche à billetsLe dimanche 15 août 1971, le président des États-Unis annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. L'une des décisions les plus importantes de la seconde moitié du XXe siècle pour le système monétaire international, dont les effets perdurent aujourd'hui.

posted the 08/15/2021 at 07:55 PM by sussudio