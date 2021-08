Actuellement, les 3 constructeurs cartonnent et battent des records de ventes.



Que ce soit la Switch qui pulverise tous les records.

La PS5 qui a connu le meilleur démarrage de l'histoire pour PlayStation.

Les Xbox Series qui sont également le meilleur lancement de Xbox.

Que ce soit en ventes de hardware, de jeux, d'abonnements et en oseille, les records tombent les uns après les autres.



Cela démontre que le marché console se porte à merveille sur ces points précis.



Mais selon vous c'est mérité? Oui? Non ? Et surtout pourquoi ?

