Salut, de retour de Rotterdam (d'ailleurs, la semaine prochaine je commence le montage de la vidéo, dispo à la fin du mois), entre temps oui j'ai vendu mon pack stadia que j'avais payé 60€ (le pack + RE Village + 3mois inclus). En déduisant les frais de port, j'ai gagné un peu moins de 39€ sur cette vente (uniquement le pack, aucun abo et aucun jeu).Du coup, je propose mon compte stadia (aucune utilité pour moi donc) pour 15€, il y a Resident Evil Village sur ce compte, je vous communiquerai l'adresse mail et le mdp que vous changerez ensuite.Paiement paypal, me contactez par MP si intéressé. MerciBonus, quelques photos en vrac avec le tel (pas l'appareil photo, j'ai pas encore vidé ma carte) :