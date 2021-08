Hello les Gamekyoïtes !Je me demandais si la petite communauté de Gamekyo jouait à Guilty Gear Strive ?Perso je kiffe bien le jeu donc si d'autres personnes sont OP on pourrait se faire des parties voire un tournoi Gamekyo !Je joue sur PC, mais lâchez vosoupour se rejoindreCette musique (et d'autres !)Cette OSTVANISH INTO DAAAAAAAARK