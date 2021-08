Bonjour à tous, je souhaite acheter une TV LG OLED pour mes consoles Série X et PS5, j'hésite entre le modèle 48 pouces ou 55 pouces, sachant que c'est pour ma chambre.Je suis a peu près entre 1m50 et 1m80 de ma télé actuelle qui est une 43 pouces.Vous me conseillez quoi ? Merci(Je supprimerais l'article dans la soirée)