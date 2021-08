J'aimerai avoir votre avis à ce sujet.En cas de crash économique, de faillite généralisé des banques et de grande réinitialisation, j'aimerai savoir si les jeux Nintendo peuvent être considérés comme des réserves de valeur ?Je remarque que les jeux gardent un prix stable sur la durée, sont très demandés même des années après leur sortie initiale et pour certains peuvent se monnayer à de très bon prix.C'est pas une question farfelu ou un troll(allez, un chouia) mais dans ce genre de contexte, les collectionneurs se verront-ils ruinés ou pourront-ils les vendre au prix d'avant crise ? Ou est-ce le combo or/argent qui servira de valeur refuge ?PS : bien sûr, les jeux Sony/MS sont volontairement ecartés pour des raisons évidentes

posted the 08/10/2021 at 12:38 PM by sussudio