Salut,Je vends mon Pack Google Stadia Premiere Edition (Manette officielle Stadia + Google Chromecast Ultra) + Resident Evil Village (en dématérialisé).Le tout en excellent état. Fonctionne parfaitement (si vous avez une très bonne connexion internet), je vous conseille d'y jouer directement via le Chromecast Ultra avec la fibre (une très bonne connexion wifi, plus de 100mega en wifi pour ma part) car via le navigateur internet, c'est pas top. J'ai uniquement jouer à Resident Evil Village, j'ai terminé le jeu et depuis, je n'utilise plus Stadia. Je peux vous fournir mon compte Stadia personnel avec Resident Evil Village sur ce compte, vous changerez le mot le passe et l'adresse mail, le compte sera à vous. Pour pouvoir accéder au jeu, pas besoin d'abonnement car c'est un jeu que j'ai acheté. J'avais bénéficié de 3mois gratuit, du coup, j'ai eu le temps de terminer le jeu. Ce pack a à peine 3mois, donc en très bon état. La manette est en excellente état, comme neuve. Le Chromecast Ultra (à cause du matériel utilisé) a quelques légères griffes mais rien de méchant. (voir photo). Vendu avec la boite d'origine en très bon état également.Possibilité d'obtenir des photos supplémentaires. Me contacter de préférence par MP, je réponds rapidement. Je le répète, aucun abonnement actif sur mon compte (mais vous pouvez jouer à Resident Evil)! Pour jouer aux jeux offerts chaque mois, il vous faudra payer mensuellement un abonnement auprès de Stadia à 9,99€Prix de la vente : 65€ avec Resident Evil ou 45€ sans Resident Evil (aucun jeu donc)Paiements acceptés : paypal Prix fermeVérifiez bien que vous avez une connexion internet suffisante (fibre) car aucun retour possible si mauvaise expérience.