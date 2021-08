Alors la on atteind le sommet du foutage de gueule.

Sa concerne qui?..... ba sony évidement.

Ces enf#&÷er n'ont rien trouver de plus intéressant que de rendre ma ps4 fat day one obsolète car le lecteur est hs.



Je m'explique : mon lecteur est hs depuis un petit moment.

Pas grave je me dit, je passe aux jeux demat.

Last of us 2 ghost of tsushima et plein dautre.

N'ayant pas allumer la ps4 depuis un petit moment je me decide de la relancer et là, mise a jour....



Sauf que...ba dans le cul, la mise a jour ne veut pas s'installer car elle detecte le lecteur hs.

En gros, obsolescence programmée.



En appel avec sony, ceux ci ne connaissent soit disant pas le code erreur su-42118-6.

Non monsieur ce code n'existe pas, il n'y a aucun probleme avec la mise a jour.



Voila gros coup de gueule sur la puterie sony.

Clairement c'est du vol.



Plus jamais je ne leurs donnerai un centime a ces c&@s.



Heureusement je n'ai pas pris de ps5 mais une series x, et la vraiment sans regret je vous le jure.



D'autres personne dans mon cas?