C'est pour l'Apple Arcade et surtout Fantasian. Trop envie de jouer au jeu au vu des retours. Et vu que j'ai aucun appareil Apple...depuis l'Iphone 4! Du coup pour ceux qui l'ont, satisfait ? Si y avait la moindre chance que le jeu sorte sur console, peu importe laquelle, je serai en mode osef, mais c'est pas sur du tout. Merci d'avance. Après j'efface.

posted the 08/06/2021 at 08:29 PM by jenicris