Est ce qu'il y a un moyen (en attendant que discord arrive début 2022 je crois sur ps5) de jouer sur xbox series s par exemple et de discuter avec un pote qui lui joue sur ps5 ?? Je sais que sur xbox il y a Quarrel.ma solution actuelle, c'est de prendre mon smartphone, et avec la ps app, rejoindre la party. Le soucis c'est qu'en gros, faut mettre un écouteur spécialement pour cette party et par dessus son casque gamer si on joue sur xbox par exemple en même temps.J'ai essayé la version web discord sur ps5 via le navigateur mais ça marche pas, on peut se rejoindre, on peut s'écrire mais pas parlerSinon, j'ai eu ce casque bas de gamme pour 6,68€ (dont 2,99€ de frais de port), donc un super prix. Achat surtout pour avoir un micro à bas prix car niveau son, j'ai déjà un astro A50, le pulse 3d et le gold également.