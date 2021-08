J'ai 3 ordinateurs à vendre pour les intéressés.Ce sont des modèles que j'ai customiser pour l'occasion :- 8 Go de RAM DDR3 avec dissipateur thermique au lieu des 4 Go sans dissipateurs,- Xeon E3 8 cores logiques au lieu des processeurs i3 dual cores,- SSD au lieu des disques durs mécaniques,- Xeon e3-1260l (8 coeurs logiques, 2,4 ghz, TDP de 45 watts),- SSD 240 go- 8 Go de RAM avec dissipateurC'est un excellent poste, surtout qu'il dispose de deux ports PCIE x16 qui permet de gérer deux machines virtuelles avec une carte graphique dédié. Il a servis pour mes VM bureautiques.Prix : 160 euros- Xeon E3-1265l v3,- SSD 240 go,- 8 Go de RAM avec dissipateur,C'est un Intel 4th gen donc plus véloce et silencieux. Principalement utilisé pour ma machine virtuelle Docker. Que ce soit en tant que serveur ou poste bureautique, il est silencieux, puissant et tourne à merveille.Prix : 200 euros- Xeon E3-1265l v3,- SSD 120 go,- 8 Go de RAM avec dissipateur,Idem pour celui ci sauf qu'il a été peu utilisé, il servait surtout de striker si un des postes devait lâcher pour la haute disponibilité.Prix : 200 euros- Serveurs Linux, Windows, Xen,- Batocera/Recalbox (retrogaming, Kodi) avec possibilité de jouer jusqu'à la Wii/Gamecube,- Poste bureautique Windows 10 et Linux,Ils sont compatible pour la virtualisation mais aussi pour attribuer des périphériques à vos machines virtuelles.Je vend aussi les éléments suivants :- 2x carte réseau double port gigabit Intel (15 euros l'unité au lieu de 24 sur Aliexpress),- 1x barette de 8 Go de RAM DDR3 avec dissipateur (25 euros),- 2x disques dur 3.5 de 1 To Western Digital WD10EZEX (35 euros l'unité)