Prêt de 4 ans apres sa sortie PS4 et PC, la compilation regroupant les 4 opus de la saga .hack//G.U. sortis initialement sur PS2 (sauf le 4 qui etait original) reviendra sur Switch si on en croit l'ESRB.

posted the 08/01/2021 at 09:49 PM by guiguif