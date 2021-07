Mon premier Live (et premier jeu) sur la console. En mode "chill", exploration, découverte, pas du tout pour le pilotage. Rejoignez moi sur le chat, si vous souhaitez découvrir une destination, on ira voir ça ensemble, je balancerai également un code de 14jours dans le chat pour accéder au Game Pass Ultimate, il vous faudra un nouveau compte qui n'a jamais été gold ou ultimate. Pas encore de micro compatible, j'attends le casque qui devrait arriver fin de semaine prochaine.[url=][/url]

posted the 07/31/2021 at 12:41 PM by ioop