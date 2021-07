Le ratio Dow/or permet de savoir si les actions sont sous-évaluées ou surévaluées par rapport au prix de l’or. Une fois que le ratio est connu, une stratégie d’investissement extrêmement simple peut être mise en place.

Le ratio or argent a été calculé pendant plus de 1000 ans. A cette époque, la valeur de l'argent était probablement plus proche de la valeur de l'or qu'aujourd'hui. Les analystes estiment quel le ratio était de 3 : 1 sous le Japon médiéval et de 2 : 1 en Egypte Antique, à cause du manque de mines d'argent domestiques dans ces régions.



Mais les cours de l'or ont augmenté peu après. Les raisons principales sont la capacité de l'or à être frappé et étiré en longueur tout en conservant son aspect et ses propriétés.



Le niveau historique du ratio or / argent avant 1900 était généralement d'environ 16 : 1. A l'époque, l'or et l'argent étaient encore utilisés comme monnaie, bien que le métal gris ait cessé d'avoir cours légale au début du 20ème siècle.

Même remarque que pour l’or : il est très probable que ce ratio tombe bien plus bas qu’en 1980 compte tenu de la sous-évaluation des métaux précieux qui entraînera une revalorisation considérable pour compenser les milliers de milliards créés par la planche à billets et la dépréciation forcée des monnaies papier qui s’ensuivra.



Encore une fois, l’important n’est pas le prix de l’or et de l’argent en euros ou en dollars, mais leur valeur, c’est-à-dire ce qu’ils vous permettront d’acheter le moment venu ou de convertir dans la prochaine monnaie saine de réserve.

Pour ceux qui se passionnent pour les métaux précieux qui équipent nos produits high tech bien aimés, je vous conseille vivement de lire cet article en deux partie.Je suis pas expert en finances mais c'est un sujet qui me passionne énormément. L'article partage certaines astuces pour comprendre si le cours des métaux est sous ou surévalué selon les périodes.Il existe 3 type de ratios qui permettent de comprendre cela.Exemple : aujourd’hui, le Dow Jones est à 34 935,47 (+32% en un an, gloups) et le cours de l’once d’or à 1 814,34 sollars. On divise donc le premier nombre (34 935,47) par le deuxième (1 814,34), ce qui nous donne 19.- Quand le ratio dow/or est inférieur à 5, on achète des actions ;- Quand le ratio dow/or est supérieur à 15, on achète de l’or ;- Quand le ratio dow/or est entre 5 et 15, on attend.En effet, un ratio inférieur à 5 signifie que les actions composant le Dow Jones sont sous-évaluées par rapport au prix de l’or.Au contraire, quand le ratio est supérieur à 15, cela signifie que les actions sont trop chères par rapport au prix du métal jaune, et que, par conséquent, ce dernier est bon marché par rapport au Dow Jones.La ça devient très intéressant car selon l'article le ratio immobilier/or est similaire au ratio Dow Jones/or.En 2002 avec une once d'or à 300 dollars et un prix moyen de 116k, il aurait fallu 386 onces pour s'en acheter une (les années fastes).Actuellement pour une maison familiale de prix moyen (250k), il faudrait actuellement 138 onces d'or pour s'en payer une avec une once à 1800 dollars.Mais si on revient en 1980, le ratio était carrément à 100 avec une once à 850 dollars jusqu'à ce que Paul Volcker (président de la Fed) a mis fin au marché haussier de l’or en augmentant les taux d’intérêt à près de 20% (les années 80 et le fric à gogo, c'est pas qu'une impression).Donc si je résume, en achetant de l'or aujourd'hui, il serait possible d'acheter plus d'immobilier plus tard.Mais il y aurait mieux que l'or.Pour une maison à 250k, il faudrait actuellement 10.000 onces d'argents à 25 dollars pièce.En France, il en faudrait 11 400 environ (22 euros l'once) pour une maison de 120 m2.Mais si on revient de nouveau en arrière lors du fameux corner de l'argent des frères Hunt en 1980 avec un prix à 50 dollars l'once, il en fallait 1500 à cette époque pour un prix moyen de 75k la maison.Autre chose. Actuellement, le ratio argent/or est de 72:1 mais il n'en a pas toujours était ainsi :Le mot de la fin (voir l'article)