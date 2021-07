Nouvelle vidéo (trailer character 26...) et petite surprise: en dehors d'une nouvelle tenue (qui la rajeunie encore!), Athena rejoint Mai et Yuri pour former la team super heroine.Pour la petite info, le trailer est arrivé un peu plus tard que d'habitude car il y a un salon en chine auquel SNK a participé et qui de mieux qu'Athena Asamiya pour séduire ce publicAvec un peu de chance, Sie Kensou et Chin seront rejoints pas Gato (de MOW). C'est une pure spéculation de ma partAu passage, SNK a accueilli son nouveau boss, Kenji Matsubara, un monsieur qui a dirigé semble-t-il des sociétés comme Koei-Tecmo et Sega (ainsi qu'Hitachi et Oracle)Enfin, pour les fans de pucelle (style Suzukube), le jeu mobile KOF All-star va a nouveau connaitre un cross: après Tekken et la WWE (oui oui, the rock, John Cena, etc), c'est DOA 6 (enfin, DOA Xtreme plutôt!) qui va croiser l'univers KOF...Une actu SNK qui bouge un peu, et qui réserverait quelques surprise lors du prochain TGS Online en septembre...