En septembre 2020, la banque JP Morgan est condamnée à payer 920 millions de dollars pour manipulation des cours de l’or, de l’argent, du platine et du palladium ainsi que ceux des bons du Trésor pendant au moins huit ans, en utilisant une technique appelée « spoofing », qui consiste à passer des dizaines de milliers d’ordres sans intention de les honorer, et de les retirer juste avant leur exécution.

On parle de plus en plus de l'argent, surtout depuis l'affaire WallStreetBets du forum Reddit.Ce qu'il faut savoir sur ce métal c'est qu'il est l'un des plus manipulés de l'histoire. Il est systématiquement maintenu sous pression par les vendeurs à découvert (shorter).Je vous conseille cet article qui l'expliquera bien mieux que moi.Et ces deux vidéos qui malgré leur âge (2011) sont encore d'actualité pour mieux comprendre pourquoi les membres de WallStreetBets s'attaque à ce marché.