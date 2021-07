Et oui, j'ai craqué pour le GP et donc Flight Simulator, je viens tout juste d'avoir accès au Game Pass (j'ai 3ans de GP Ultimate pour moins de 85€). Je ne compte rien acheter sur cette console, juste full GP !!Je viens tout juste de terminer l'installation de FS (j'ai DL les 100go en 20min). On se fera un live demain sur FS (Suzukube fait déjà un live dessus en ce moment). Vous me direz dans le chat ou vous souhaitez aller et on ira faire un tour ^^ Et j'offrirai également un code 14jours demain dans le chat (GP Ultimate 14jours pour un nouveau compte xbox qui n'a jamais été Gold ou GP Ultimate)