D’après le classement Bloomberg des plus grandes fortunes masculines, Bill Gates serait le 4ème homme le plus riche du monde, avec un patrimoine estimé à près de 130 milliards de dollars.Devant se trouvent Jeff Bezos avec 187 milliards de dollars Bernard Arnault avec 180 milliards et Elon Musk avec 155 milliards de dollars.Tous les 4 font partie de ces rares personnes dont les arbitrages patrimoniaux peuvent influencer significativement les cours en bourse.Il y a 3 mois de cela, The land report, un magazine américain, révélait que Bill Gates détiendrait près de 269.000 acres, c’est-à-dire plus de 100.000 hectares de terres agricoles répartis principalement dans l'Illinois, l'Iowa, la Louisiane, la Californie et une douzaine d'autres États américains faisant de de lui le plus grand propriétaire terrien du pays.