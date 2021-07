DEATHLOOP est un jeu de tir à la première personne innovant qui sortira sur PlayStation 5 et PC. Le jeu est créé par le studio Arkane Lyon qui a été récompensé à de nombreuses reprises pour la franchise Dishonored. DEATHLOOP fait évoluer le gameplay caractéristique du studio en invitant une nouvelle fois les joueurs à s’amuser avec les règles et les styles de jeu.



A l’instar de Colt, les joueurs sont piégés dans une boucle temporelle sur la mystérieuse île de Blackreef et condamnés à revivre la même journée à l’infini. La seule façon de s'en échapper est de briser la boucle en assassinant huit cibles clés avant que la journée ne recommence. Mais Julianna, l’assassin rival, rôde, équipée d'armes et d'aptitudes aussi puissantes que celles de Colt. Sa mission est de protéger la boucle en assassinant Colt afin que le cycle recommence. Les joueurs peuvent choisir d'incarner Julianna et ainsi transformer DEATHLOOP en un mortel jeu du chat et de la souris.

