En tout cas c'est ce qu'il en ressort avec Xbox qui nous dit que les Xbox Series sont les Xbox qui ont été les plus vendu sur les premiers mois.Idem pour la PS5 qui selon Sony est la PlayStation qui a battu son propre record de la PS4 sur ces premiers mois de vie.Sans oublier la Switch qui bat tous les records et va dépasser les 100 millions sans forcer.A t-on déjà vu cela ? Même lors de la 7 ème gen, même si c'était trés équilibré, et hors consoles portables comme la DS, le marché ne semblait pas aussi énorme.Alors certes y a de plus en plus de joueurs. Mais pour un marché qu'on annonce sur la fin depuis des années (une fois c'est les smartphones, ensuite a cause du PC, puis du cloud gaming) et a chaque gen depuis la fin de la 7 ème gen, le marché des consoles semble ne s'être jamais aussi bien porté, tant niveau ventes que niveau oseille. Peu importe le constructeur.Sans oublier que le marché console de salon doit en plus faire face aux marché PC qui devient de plus en plus gros.Après c'est très bien, et ça démontre que le marché console de salon a de l'avenir et pour de nombreuses années encore.Juste quelques chiffres : fin mars 2021 la PS5 était a 7,8 millions selon Sony.Fin juin 2021 les Xbox Series était à environ 6,5 millions selon ZhugeEX.Tout cela avec des ruptures de stocks et des tonnes de joueurs qui ont pas pu avoir encore leurs consoles qu'ils souhaitent.Bref c'est la grande classe et tant mieux pour nous joueurs car qui dit consoles qui se vendent dit marché sain et donc des tonnes de jeux.Résultat on risque d'avoir une très bonne génération.