J'envisage de l'acheter pour le gamepass et surtout flight simulator. Ma principal console restera la PS5, j'achèterai aucun jeu sur Xbox, only gamepass, ça sera vraiment ma console secondaire



Du coup, j'ai plusieurs questions :



Flight simulator c'est également une claque sur cette console ou bof?



Comment obtenir le gamepass pas cher? J'avais lu une histoire comme quoi on achete un abonnement pour ensuite le convertir blablabla ....



Au cas où, je dis bien au cas où j'achèterai un jeu, ya moyen de payer via Revolut sur un autre store étranger directement sur la console ou ce n'est plus possible ?



Il me semble que la console est trouvable et en stock? La series X en rupture c'est ça?



Question bête mais on peut streamer en 1080p et jouer en même temps sur cette console? Je suppose que oui quand même ...