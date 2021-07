Même si la Warner Bros, ne veux plus entendre parler du Snyderverse, la société veut quand même profiter du succès de Justice League Snyder Cut. En effet, un coffret sera disponible en Octobre-Novembre.Celui-ci, regroupera les 3 films de Zack Snyder, a savoir Man of Steel, Batman V Superman Dawn if Justice et Justice League Snyder Cut.Pas de visuel du coffret chez nous, celui-ci est prévu pour les US.