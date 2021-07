Tout est dans le titre, comme vous le savez il faut être Prime (Amazon 49€/an) et prendre ensuite l'option pour le foot 12,99€/moisça pique ... du coup iptv ? encore faut-il qu'ils arrivent à récupérer le flux ... je veux dire ajouter du contenu Netflix sur iptv c'est facile, ce n'est pas des chaines en direct, juste des films ... donc si iptv impossible, quel choix pour vous ?en streaming sur PC ? pas top, ça freeze, ça bug, qualité pas top, c'est mieux sur sa tv dans le salonprendre un abo chez spliiit ? je les ai contacté, impossible de proposer ça, c'est seulement la livraison (prime) qui est possible de partager mais pas prime video donc encore moins le footpour moi, j'ai la solution, si les chaines "prime video ligue 1" ne sont pas dispo via iptv (on va vite le savoir, si ya rien d'ici 15jours, c'est mort), je vais donc zapper la chaine et suivre le foot sur une chaine étrangère qui a les droits ligue 1, peut être BT Sport (Angleterre) ???voici un site qui vous liste sur quelles chaines voir son match, il y a tout les pays :Et vous ??? Une autre solution ?PS : je delete l'article demain