Mention honorable : Growlanser 4, Legend of heroes second chapter , Ys oath In felghana, Lumines,

Grand Theft Auto: Vice City Stories, Final fantasy IV definitive edition



Mention honorable : Pokemon diamond and pearl, shin megami tensei devil survivor, Advance Wars: Dual Strike, The World Ends with You, ace attorney investigations 2, bowser inside story

Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en cette merveille journée oui oui même vous les stalkers-exilés de twitter qui ne fréquente plus ''officiellement'' gamekyo.Aujourd'hui j’ai reçu la révélation divine sur l’importance de conclure le fameux débat PSP vs DS lorsqu’il est question de la qualité globale de leurs productions respectives.Donc, je vais analyser tout ce bordel avec une capacité que peu de membres ici possèdent c’est-à-dire une objectivité sans faille denué de tout fanboyisme aigu. :3Premièrement commençons par analyser les meilleurs productions d'après moi sur psp10-9-8-7-6-5-4-3-2-Pour une production originale de 2011, il est difficile d’être réellement impressionné par sa 2d simpliste et toute bête qu'on a rarement eu l'occasion de revoir depuis l’époque de la Saturn et la PS1. D'aucuns pesteraient devant de tels graphismes d'un autre âge, mais ces visuels qui lancent une grande bouffée de nostalgie ne manquent pas d'aiguiser la curiosité de tous ceux qui furent bercés des productions légendaires comme Suikoden II, Persona 2 , Valkyrie profile et cieD’autant que l'impression de voyage temporel est contrebalancée par des dialogues doublés par des professionnels qui s'avéreront nombreux tout au long du jeu ainsi qu’une excellente bande sonore.Par ailleurs, ceux qui sont familiers au système de combat des Legend of Heroes , aucune surprise n'est en revanche à attendre hormis quelques ajustements mineurs.Ce qui importe réellement dans Trails of Azure, ce sont les personnages, les twists scénaristiques, les nombreux mystères de la cité-État de Crossbell ainsi que sa situation complexe avec ses voisins, l'humour, et l'émotion véhiculée par une narration maîtrisée du début jusqu’à la fin. De ce côté-là, Trails of Azure est sans faille, proposant des personnages une nouvelle fois cultes, ainsi que quelques scènes tragiques et fortes tout en répondant à de nombreuses questions restées sans réponse dans le premier opus de l’arc de Crossbell.Malgré son visuel daté, il parvient quand même à nous raconter l’une des meilleures histoires qu’un JRPG peut donner, déjà parce que l’univers ‘’moderne’’ est très peu exploité dans ce genre, et ensuite parce que jouer avec la psyché des personnages et leurs complexes est une chose toujours intéressante quand elle est bien racontée, et c’est le cas. Mention spéciale au quatuor Lloyd , Randy , Tio et Wazy qui n’arrêtent pas d’échanger des dialogues croustillants durant l’entièreté de l’aventure. D’ailleurs les fans de Patlabor vont trouver quelques ressemblances intéressantes entre leur série fétiche et l’arc de crossbell.Au final, on a un jeu classique d'apparence, mais qui a toutes les qualités d'un RPG exceptionnel digne de l’âge d’or du j-rpg et cela reste pour moi la meilleure production de Falcom et de loin.1-Tactics Ogre: Let Us Cling Together qui est sortie en 1995 sur SNES . Yasumi Matsuno propose un jeu vidéo ambitieux sur le plan narratif principalement pour cette époque et directement inspiré des guerres ethniques faisant rage en ex-Yougoslavie. L’horreur d’une tuerie potentiellement instrumentalisée comme celle de Sarajevo en février 1994 devrait rendre sa transposition dans le médium ludique particulièrement délicate...Toutefois, Matsuno raconte dans Tactics Ogre : Let Us Cling Together l'une de ses histoires les plus noires surtout à une époque où la narration dans les jeux-vidéo était à son balbutiement.En parlant de narration, à l’instar d’un Der Langrisser sorti 1 an auparavant le scénario s'adaptera aux choix du joueur. Dépendant des nombreuses décisions, le jeu prendra une tournure radicalement différente, vous proposant des fins plus ou moins heureuses. Les choix auront également un impact sur votre entourage, en bien ou en mal, certaines décisions pouvant retourner de potentiels alliés en ennemis redoutables. Il y a également un système d’alignement qui va déterminer la loyauté de vos personnages uniques et ceux qui vous pouvez recruter au fil de l’aventure.Niveau gameplay , sans révolutionner le genre, Tactics Ogre propose des combats avec des cartes immenses, un nombre important de personnages affichés à l’écran et un système de classes mieux balancé que Final Fantasy Tactics. Avec un nombre honorable de cartes et d'adversaires, les combats seront suffisamment variés pour que le joueur ne ressente pas de la lassitude durant l’entièreté de l’aventure. De plus, contrairement à ses rivaux de l’époque(shining force, Langrisser, Fire emblem) Tactics ogre offre du contenu post-game réellement imposant et de nouveaux combats qui forcent le joueur à revoir ses tactiques .Musicalement Iwata et Sakimoto signent leur plus beau travail, un ton légèrement au-dessus de l’excellent Final Fantasy Tactics surtout en termes de qualité sonore avec ce remake.Pour conclure, Tactics Ogre: Let us Cling Together n'est pas simplement un vulgaire remake. Les améliorations apportées au jeu sont toutes pensées pour un seul objectif : proposer un jeu revu et corrigé sans que la moindre once de son âme ne soit sacrifiée sur l'autel de la modernité et on peut certainement dire que pour une rare fois Square Enix n’a pas raté son objectif . Tactics ogre reste probablement le T-rpg classique le plus important de son époque et reste globalement l’étalon d’or de ce genre malgré ses 16 ans.La production la plus surévalué sur psp par les joueurs:Après l’affreux Dirge of cerberus et le film d’advent children qui est davantage une démo technique tellement que le scénario et les dialogues sont merdiques , je dois avouer que j’avais légèrement de la misère à maintenir un quelconque intérêt lorsque Crisis core a été révélé sur psp. Bref, tandis que les fans hardcores attendaient avidement le Messie et son lot de révélations en Crisis Core, moi, j'en espérais pas spécialement grand-chose en dehors de sa plastique et de son ost.En réalité , j’espérais uniquement une production qui arrive a me tenir éveillé devant mon écran, mais sur ce point Crisis Core a arrivé a me décevoir. Contre toute attente, ce n'est pas le scénario qui m'a le plus désappointé malgré que ça ne vole pas très haut avec le fanservice omniprésent et les nouveaux personnages qui rajoutent tous un peu plus de ridicules à l’œuvre.Le véritable désastre se situe au niveau du gameplay. Effectivement, non seulement le jeu propose uniquement une série de couloirs ce qui enlève toute possibilité d’exploration, mais en plus le gameplay est d’une simplicité affligeante. Rigide au possible, Crisis core demandera au joueur de se glisser à longueur de temps dans le dos de l'adversaire pour lui asséner des coups critiques, tuant quasiment instantanément toute difficulté et mettant en valeur la quasi-absence de pattern des différents boss. Bref, il suffit d’appuyer toujours sur le même bouton pour terminer le jeu avec des ennemies toujours plus cons que les autres qui n'attendent que leur mort.Pour ‘’pimenter’’ le système de combat, on a droit au légendaire système de roulette. Cette mécanique arrive lorsqu’on déclenche une furie ou lorsqu'on utilise une invocation(inutile dans le jeu). Par la suite, on a droit a cette fameuse roulette qui s'active et détermine la réussite et la puissance de l'action entreprise de manière totalement… ALÉATOIRE. Le plus ridicule dans cette histoire c’est que les développeurs ont pensé que c'était une bonne idée que le jeu suit la même logique pour ce qui est de la montée de niveaux…Bon maintenant il faut parler des quêtes annexes totalement répétitive et chiante, car elle consiste simplement à aller trouver un pauvre boss dans une carte minuscule. Effectivement, c'est en réalisant peu à peu ces missions qu'on finit par pulvériser le peu d'équilibre et de difficulté qu'a le jeu, rendant le héros de plus en plus invincible durant la quête principale.Pour le scénario , on se retrouve avec les 7 premiers chapitres qui ne sert strictement a rien hormis démontré que le pauvre Zack est atteint d’un syndrome de débilité profonde couplé d’un clone d’Auron et d’un émo métro sexuel qui est atteint de dégénérescence cellulaire alors que tout le monde s’en fout . Bref, il faut attendre l’arrivé a Nibelheim pour se débarrasser finalement de personnages qui n’ont rien à faire dans cette histoire pour que Tabata décide de simplement reprendre le scénario des flash-back du jeu original(démontrant que ce prequel est totalement inutile et n’apporte rien au lore du jeu) pour obtenir un minimum d’intensité.Crisis Core c’est un peu l'illustration parfaite de la coquille vide présentée dans un superbe écrin afin de mystifier les plus superficielle d’entre nous. De manière objective , il y a deux critères qui sont fondamentaux dans la réussite d'un RPG : un gameplay bien huilé et une narration/personnage/histoire qui réussissent à tenir le joueur en haleine .Inutile de préciser que Crisis core échoue lamentablement dans les deux catégories. Bien sûr c’est joli, mais non seulement le scénario est ridiculement mauvais et mal maîtrisé, mais en plus on ne cherche qu’a caressé les fans dans le sens du poil sans jamais le surprendre. Mention spéciale pour le gameplay qui est certainement la création d'un croupier sortie tout droit de l’enfer .Pour conclure, Crisis core est un monument édifiant de la superficialité et de l'overhype inutile qui a contribué au fait qu'un incompétent comme Hajime Tabata a puisse démontrer tout l’étendue de son ‘’talent’’ dans the 3rd Birthday, Final Fantasy Type 0 et Final Fantasy XV avec les résultats qu’on connait.Maintenant , il est temps de passer au top 10 de mes productions sur DS.10-9-8-7-6-5-4-3-2-Probablement , le j-rpg le plus cité dans les tops , il aura fallu attendre le remake de la version DS en 2009 pour le voir débarquer en France.Avant d’être un jeu, Chrono Trigger est avant tout une équipe. Une équipe de très grands noms du jeu vidéo d’alors, tous réunis pour apporter leur savoir-faire dans cette cartouche. Jugez par vous-même : Akira Toriyama, l’auteur du cultissime manga Dragon Ball, ayant déjà participé aux jeux de la série Dragon Quest, s’occupe du design des personnages, des ennemis et des décors. Le développement est confié à deux légendes du RPG : Hironobu Sakaguchi et Yuji Horii, respectivement créateurs de Final Fantasy et deDragon Quest ! Enfin, on retrouve à la musique un petit nouveau, Yatsunori Mitsuda qui va devenir l’un des compositeurs les plus adulés de son époque supervisée par le désormais vétéran Nobuo Uematsu. C’est d’ailleurs une réussite sur toute la ligne. Les thèmes musicaux de ce jeu réussissent réellement à insuffler des émotions au joueur, font suffisamment rares pour être relevés. L’angoisse, la colère, la tristesse, l’émotion, tout y passe bref même en 2021 Chrono trigger reste un étalon d’or pour sa bande sonore.De plus, avec ses nouveaux donjons, son arène, la présence des cinématiques PS1, mais sans temps de chargement et ainsi que la possibilité d’y jouer en mode portable autant dire que la version DS fait office de version définitive . Toutefois la grande question c’est est-ce que le légendaire chrono Trigger est-il toujours aussi incroyable ?Pour le scénario , on commence par l’un des plus gros clichés du RPG avec le protagoniste qui se réveille le jour de la célébration du millénaire du royaume de Guardia par sa mère. Plus précisément on vous met dans la peau de Chrono notre héros muet qui est un jeune adolescent qui va se retrouver propulsé dans le temps grâce à la machine à voyager dans le temps conçue par son amie d’enfance Lucca. Il se liera d'amitié avec une personne qui s'avérera être la princesse du royaume de Guardia, Marle pour finalement rencontrer Frog est un chevalier transformé en grenouille par une malédiction…On apprend rapidement que Lavos, un extraterrestre maléfique et encore une fois muet, a l’intention de détruire la planète et que son réveil est prévu en 1999. Bien sûr, notre groupe d’élus décide de contrecarrer l’apocalypse bref on est dans le gros réchauffé …Graphiquement, Chrono Trigger était ce qui se faisait de mieux sur super Nintendo, le portage sur DS n’a en rien altéré la qualité graphique, mieux, elle fait disparaître les effets pixelisés déjà discrets sur la version d’origine donc le jeu reste encore une fois l’une des plus belles productions 2d même en 2009. Il faut comprendre que la SNES que le potentiel de la snes a été maximisé pratiquement a son maximum afin d’offrir un niveau graphique de ce niveau, avec des décors énormes , une animation fluide et peu statique, des effets de lumière liés aux sorts très réussis, et des personnages très expressifs si on prend en compte les limites de la SNES.Sur le chara design on y retrouve pour le meilleur et le pire le meilleur et le moins bon de Toriyama. Chrono reste un clone de San Goku aux cheveux orange ; Marle est la copie conforme de Bulma , Ayla ressemble étrangement a Lunch , en plus certains ennemis ont des ressemblances a Piccolo ou Vegeta . Malgré son style graphique reconnaissable entre mille, il est impossible de mélanger les deux univers brefs cela ne gêne en rien dans la progression de l’aventure bien au contraire.Les combats se font toujours au tour par tour, mais cette fois les monstres sont bien visibles. Donc adieu les combats aléatoires ! De même, on reste sur l'aire de jeu durant la bataille, ce qui fait que les adversaires reviennent uniquement si on change de pièce. Cela empêche de perdre du temps sur des combats aléatoires tout en rendant l’exploration nettement plus agréable.La difficulté n'est pas trop élevée. En fait, souvent l’unique ‘’difficulté ‘’ de beaucoup de joueurs c’est d’être bloqués non pas contre un boss ou pour la traversée d'un donjon, mais plutôt dans les phases de recherche, afin de trouver sa route, car il n’y a pas d’option ‘’talk’’ ou de npc toujours bien placer pour guider le héros surtout après une pause de plusieurs jours/semaines. Heureusement, les interactions entre les différentes époques ne sont pas spécialement complexes.Avec le recul et les années qui se sont écoulées, on lui trouvera tout de même quelques petits défauts à ce légendaire Chrono Trigger. Les fameuses innovations, étonnantes pour l'époque, font désormais partie des prérequis de la plupart des productions qui ont suivi. De plus, il est difficile de passer outre sa faible durée de vie(20 heures) avec ses 6 quêtes annexes Toutefois, la faible durée de vie peut également devenir un atout, car en réalité ce qui fait réellement la force de Chrono Trigger ou d’un Suikoden II, c’est de ne jamais baisser de rythme, à aucun moment le jeu semble tirer en longueur ou imposer des séquences inutiles, sachant varier les situations et les environnements comme il se doit. Les donjons sont bien construits, pas trop longs, avec des emplacements de sauvegarde bien placés.De plus, le jeu souffre du syndrome de plusieurs j-rpg des années 80-90 c’est-à-dire le syndrome du héros muet sans choix de réponses notables. La conséquence directe de ce choix c’est qu’il n’y aura jamais réellement de chimie entre les trois membres du groupe contrairement à un Lunar ou Phantasy star IV qui proposent réellement un casting haut en couleur qui nous permettent de vivre les mêmes émotions qu’eux.Pour conclure, Chrono Trigger reste encore un j-rpg extrêmement moderne et efficace dans ses mécaniques. Il est difficile de n’être pas séduit par son gameplay original, sa bande-sonore légendaire , la petite patte de Toriyama. Bien sûr, le scénario reste très basique , il n’y a pas spécialement beaucoup de discussions marquantes entre les personnages et Lavos n’a aucun but dans la vie hormis … détruire des planètes, mais au final ce n’est rien en comparaison de la pléthore de qualités du titre. Bref, l’un des meilleurs spécimens disponibles dans le monde du j-rpg1-Ce RPG annoncé en 2010 a rapidement attiré mon attention par ses développeurs surtout pour une console qui a reçu en fait très peu de j-rpg original de qualité. Effectivement, le staff est composé de membres d'Atlus ayant travaillé sur les Shin megami tensei et les Etrian Odyssey rejoint par des anciens développeurs de chez Tri-Ace (Valkyrie Profile).En premier lieu, attardons-nous d'abord sur ce qui fait le sel de tout bon JRPG qui se respecte : l'histoire.Le scénario prend place sur le continent de Vainqueur. Une terre jadis florissante et riche, ce continent est désormais victime d’une désertification inexplicable face à laquelle personne ne semble pouvoir remédier et qui menace de recouvrir l'intégralité du continent. Dans ce contexte d'apocalypse imminente, les deux nations les plus puissantes, Alistel et Granorg, luttent pour la domination du continent tout en attendant le moment propice pour prendre l'ascendant sur l'autre. L’aventure commence avec Stocke, un blondinet taciturne de 19 ans qui se voit confier une mission qui pourrait affecter tout le continent tandis qu'on lui remet un étrange grimoire dont il ne saisit pas encore l'utilité : le White Chronicle. Sa mission demeure globalement un succès jusqu'à ce qu’il se retrouve encerclé par l'armée ennemie sur le chemin du retour... Notre protagoniste y est grièvement blessé et tombe inconscient. Il se réveille alors dans un étrange endroit nommé Historia, où deux êtres mystérieux lui annoncent que sa quête ne fait que débuter et qu'il a dorénavant la tâche immense de sauver le monde grâce au pouvoir maintenant éveillé du White Chronicle ce qui lui confère la capacité de voyager à travers le temps et l'espace.Plus précisément , White Chronicle permet à Stocke de revenir en arrière dans le temps et traverser deux différentes lignes temporelles résultant de ce choix. Ainsi, ce sont bien deux histoires parallèles auxquelles le joueur a accès : la Standard History et l'Alternate History qui vont s’influencer mutuellement un peu à l’instar de Chrono cross .L’une des conséquences de cette structure narrative, c'est le peu d'importance accordée à l'exploration. Effectivement, contrairement à un Chrono trigger ou chaque nouvelle époque nous permet d’explorer permet de découvrir une autre facette du monde, totalement différente des précédentes tandis que le voyage dans le temps dans Radiant Historia est avant tout un outil scénaristique. C’est toujours pour cette raison que le joueur va devoir revisiter les mêmes environnements à répétition ce qui peut devenir redondant pour certains joueurs.Toutefois, contrairement à Chrono trigger ou le world building demeure dans l’ensemble anecdotique, le monde de Vainqueur se révèle fascinant à découvrir, de l'histoire de sa fondation à celle de ceux qui le peuplent. Chacune des villes du jeu possède son identité propre et jouit d'un background développé. La trame en elle-même n'est pas en reste puisqu'il réserve son lot de révélations surtout vers la fin et pour une rare fois ,pour les antagonistes, le manichéisme est limité, ce qui les rend d'autant plus crédibles dans leur motivation.Pour les combats les ennemies apparaissent sur une grille de 3X3 et sont positionnées aléatoirement sur cette grille. Le placement des monstres va déterminer les dégâts que vous allez recevoir. Plus un ennemi sera proche de vous sur la grille et plus il infligera de dégâts à vos personnages. Le jeu laisse la possibilité d'échanger le tour d'un allié avec n'importe quel personnage. Si en intervertissant le tour d'un membre de l'équipe, il sera plus vulnérable aux assauts ennemis, cela donne par contre l'occasion d’enchaîner des combos avec les actions que l'on a planifiées. En conclusion, le système de combat est réellement agréable avec sa petite patte inspirée des t-rpg mais c’est dommage que la difficulté ne soit pas toujours au rendez-vous pour bien exploiter ce système.Radiant Historia constitue un réel bonheur pour les amateurs de J-RPG qui ont connu la belle époque de la SNES et de la PS1 et représente à mon sens un mélange intéressant entre les qualités de Chrono trigger et de chrono cross.La production DS la plus surévalué par les joueursAu final, je dirais que la psp propose davantage de productions qu’on pourrait qualifier comme de la ‘’crème de la crème ‘’ dans leurs genres respectifs avec Final Fantasy Tactics/Tactics ogre et dans une moindre mesure growlanser et disgaea restent des étalons d’or du tactical-rpg. De plus, dans les rpg narratifs Legend of heroes trails from azure et Persona 2 innocent sin demeurent également dans le haut du panier. Danganronpa reste probablement la meilleure alternative aux ace attorney dans le genre du visual novel. Toutefois, il faut être honnête ce type de productions touchent tout de même un public bien précis (fan de t-rpg, dungeon crawler, visual novel et amateur d’import) tandis que la DS reste tout de même la console qui proposent une offre de jeux nettement plus nombreuses, diversifiée et accessible pour le commun des mortel même en étant globalement indifférent aux productions internes de Nintendo même si avec le recul ces deux consoles restent plutôt complémentaires.