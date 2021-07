Loups-garous.(Werewolves Within)Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur la bande annonce sur youtube, et après 10 secondes j'ai vu le logo ubisoft et j'ai regardé jusqu'au bout.On peut être sur que j'irai pas voir ca au cinéma, un festival de clichés et d'humour lourdingue.Alors que assassin creed avait reçu quand même pas mal de moyens et d'ambitions, là on sent qu'ubisoft est en mode budget d'un film indépendant voir amateur.