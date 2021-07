Bonjour, Un pote m'a affirmé qu'il était possible d'acheter un jeu sur un site vendeur de jeux dématérialisé (autre que microsoft, cdkeys par exemple) basé à l'étranger (Argentine notamment) et qu'en passant ensuite par un VPN (Argentine encore une fois), je pouvais activer ce code (via redeem.microsoft.com) ? Je pensais que cette solution ne fonctionnait pas ? Qu'en est il exactement ? Merci !

posted the 07/24/2021 at 05:14 AM by alucardk