Alors je sais pas si c'est normal ou non, du coup je préfère prévenir, mais les éditions Deluxe et Gold de The Crew 2 sont gratuit sur le PS Store et vu que l'édition standard est payante je me suis dis que y'avait baleine sous gravillons, et que ça pouvait être une erreur, alors au cas où, pour ceux que ça intéresse, hésitez pas !



Et si c'est normal et que je passe pour un âne, hésitez pas à me le dire et j'effacerai l'article ^^