Selon certains bruits de couloir (parues sur un site japonais) , le compositeur Takahiro Unisuga aurait quitté Nihon Falcom. Son travail était de grande qualité et très apprécié par les fans.A voir dans les prochains jours (ou heures) si l'info se confirme, mais à coup sûr, ce sera une grande perte pour Falcom, bien que les talents ne doivent pas manquer au japon pour le remplacer.PS: Pour Hyoga57 et Guiguif, les membres de Gamekyo apporteront tout soutient nécessaire si vous en sentez le besoin

posted the 07/23/2021 at 03:53 AM by xenofamicom