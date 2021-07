Hier, j'avais déjà préco Fifa PS5 59,99€, House of Ashes PS5 14,99€ en physiqueEt donc là, Kena PS5 18,58€ (j'ai acheté deux cartes psn 40€ pour 18,58€) et Battlefield 2042 PS5 59,99€ en physiqueJ'ai encore deux bon de reduc de 20€ à utiliser dans les 15jours, j'aimerai préco Lost Judgment et le prochain COD sur Cdiscount mais les fiches ne sont toujours pas dispo .... au pire si toujours pas dispo dans 15jours, je prendrai déjà une carte 20€ psn gratos donc et je précommanderai en démat Lost Judgment pour 40€ donc. Et pour les autres 20€ je ne sais pas car je ne vais pas prendre COD en démat, même avec les 20€ de reduc, ça reviendrait trop cher, du genre 60€ le jeu pour du démat ...pour ceux qui se demande, ça sort d'où ces 20€, plus d'infos ici : https://www.gamekyo.com/blog_article457062.html