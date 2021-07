J'ai pas trop compris d'ou sort cette vidéo (dtc n'est pas une réponse valide), mais SNK a mis en ligne un nouveau trailer (trailer character 25...) montrant King Of Dinosaur dans ses oeuvres.SNK a annoncé qu'un event sera diffusé le 1er août prochain autour de KOF XV et il y a fort à parier qu'ils vont ENFIN mettre le gameplay et ses modes de jeux bien plus en avant.Comme il n'y a pas grand chose à dire sur les trailers des personnages, j'ai décidé d'augmenter le contenu de ces articles avec des vidéos "kawaii"... (désolé, j'ai pas eu d'autres idées de merdes)Pour tout les Belges, bonne fête nationale une fois:Et pour les sinistrés des inondations, bon courage