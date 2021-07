1) se faire un nouveau compte2) ajouter son jeu au panier2) ajouter l'essai cdav de 6jours gratos dans le panier4) mettre ce code promo :5) passer commande6) attendre 15min pour que le bouton "Se désabonner" apparaisse et donc désabonnez vous du CDAV, pas besoin d'attendre que la commande soit expédiée. Il faut aller dans vos commandes, cherchez la commande de l'abonnement, cliquez sur "Gérer mon abonnement" et tout en bas, vous aurez le bouton "Se désabonner" dans les 15min suivant votre commande, sinon vous pouvez demander via twitter, ils sont réactifs ou par tel mais bon ... (tout ça sur PC)7) Le désabonnement sera effectif dans les 1h, le status de votre commande CDAV passera à : Désabonné (en rouge)ça marche pour les préco (débit à l'expédition), voici mes 2 préco : Fifa 60€ et House of Ashes 15€ et j'ai également pris deux cartes psn pour avoir Kena à 18,58€Quelques idées d'achats :Kena Bridge of Spirits (24/08/21) (PS5) 18,58€ via 2 cartes psn 20€(pas un code) (car je le rapelle, il sortira uniquement en démat dans un premier temps)Life is Strange : True Colors (10/09/21) (PS5) 29,99€Back 4 Blood (12/10/21) (PS5) 39,99€Battlefield 2042 (22/10/21) (PS5) 59,99€Riders Republic (28/10/21) (PS5) 49,99€PS : j'en profite pour dire qu'une nouvelle vidéo de 10min sera dispo sur ma chaine ce Dimanche à 15h (visite du Château de Versailles, 27€ l'entrée ça pique), elle est déjà sur youtube et donc dans ma bannière ci dessus en privé. Une autre vidéo concernant Rotterdam dispo sur ma chaine fin aout (je pars aux Pays Bas le 10 Aout), j'ai mon pass sanitaire donc tout bon