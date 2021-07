Nintendo vient d'annoncer sur son compte twitter que l'utilisation des cartes de crédits et autres cartes permettant d'alimenter en argent l'Eshop ne seront plus possibles à partir du 18 janvier 2022 pour l'achat de titres Wii U et 3DS.Inutile de faire un dessin, si il n'est plus possible de remplir le portefeuille électronique, ça veut dire que les achats aussi vont être compliquéset que ça veut juste signifier que l'Eshop Wii U et 3DS vit ses dernières instants.Bon, autant pour la Wii U, c'est pas vraiment un problème (tout le catalogue - a part Xenoblade X- a été porté sur Switch)... autant sur 3DS, il y a certainement des pépites qui méritent d'être récupérés...A voir si les fans vont se mobiliser comme cela c'est passé du côté Sony (la mobilisation a sauvé le catalogue démat' pour PS3 et PSvita, la PSP va malheureusement y passer!)Et surtout... est-ce que Nintendo va les entendre et y répondre favorablement??