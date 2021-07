NVIDIA vient de poser les bases du future du gaming après l'acquisition d'ARM en faisant une démonstration du RTX et DLSS tournant avec un PC ARM Mediatek sous Linux. D'après nvidia le x86 serait bientôt desuet et l'avenir du jeu video apartient desormais à ARM.

posted the 07/19/2021 at 02:04 PM by kyuta