Bonsoir, Certains d'entre vous jouent t-ils à Wreckfest en multi? Je suis level 40. Si oui ça serait cool de se faire quelques parties. ^^ Notamment des parties en 24. Même si je suis pas trop fan des dégâts "realistes". Je préfère les normaux, c'est plus kiffant. Cependant j'ai pas encore mon Hammerhead RS (dans quelques jours sûrement et c'est celle que je veux vraiment, vu que c'est la meilleure caisse du jeu) mais juste ma Bulldog (350). Merci d'avance.

posted the 07/16/2021 at 10:56 PM by jenicris