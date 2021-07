-Le GPU a une performance brute que celle de la PS4, mais son architecture (RDNA2) est bien plus avancée et efficient, similaire à celui de la PS5 et Series X ( en plus la SteamDeck vise simplement le 800p)-En d'autre mot, son GPU a la meme performance par pixel quand la SteamDeck vise la reso 800p que lorsque la series X vise la 4K.Le CPU a la moitié de la performance du CPU de la PS5 et Series X , avec des fréquences légèrement plus basses-16GB de RAM, soit 4X la switch, même capacité que la PS5On le demandait à Nintendo mais Valve l'a fait