Le télétravail va-t-il provoquer un chômage massif des cadres supérieurs ?

Ton Job est en danger !

Auparavant, seules les personnes les moins qualifiées étaient menacées directement par la mondialisation et les délocalisations :



- Les ouvriers, les personnes les moins qualifiés

- Robotisation et introduction des machines

- Aujourd’hui avec le télétravail et la numérisation, même les cadres supérieurs diplômés d’un bac plus 5 sont menacés directement…



C’est à dire des personnes qui ont payé des fortunes pour leur éducation et qui pensaient avoir assuré leurs arrières. Ces memes personnes sont aujourd’hui en situation de fragilité extrême…



1/ Le télétravail va-t-il provoquer un chômage massif des cadres supérieurs ?

- La généralisation du télétravail dans les services pourrait inciter les entreprises des pays développés à délocaliser leurs employés dans les pays émergents, moins chers.

- Selon Richard Baldwin, des millions d’emplois sont en jeu, ce qui ne manquera pas de provoquer la colère de ceux qui seront sacrifiés sur l’autel de la technologie et de la mondialisation

- En effet, si un job ne nécessité pas la presence d’un salarié dans les bureaux de son entreprise à Paris, alors pourquoi ne pourraient-elles pas l’être depuis Casablanca ou Bangkok ?

- RB appelle ce phénomène la « Telemigration ». Une mondialisation numérique dans laquelle les emplois qualifiés ne seraient plus à l’abri de la compétition mondiale.

- Ici à l’Université par exemple, plusieurs collègues assurent la comptabilité. A l’avenir, grâce à la numérisation et à la mondialisation, cette tâche sera accomplie à l’étranger.

- On pourra délocaliser un service meme si la personne ne parle pas la meme langue. En France, les services représentent 78% de l’économie



2/ Quel est l’intérêt de délocaliser pour ces entreprises ?

- Une entreprise va effectuer un calcul au niveau mondial : quels sont les endroits les moins chers pour ma production ?

- La mondialisation est déterminée par des arbitrages.

- Dans le cas des services, grosse incitation à faire cet arbitrage car le coût du travail qualifié dans des pays émergents peut être 20 à 30 fois moins cher », selon RB.

- Pour Richard Baldwin, « le problème de la délocalisation des services est d’une ampleur bien plus importante que celle de l’industrie ». Au moins un tiers de tous les emplois peuvent être réalisés au moins en partie en télétravail dans les pays développés et l’industrie ne représente plus que 10 % à peine des emplois.

- Selon Coface, 160 millions d’emplois peuvent être télétravaillés dans les pays développés alors que le nombre de télétravailleurs potentiels dans les économies en développement avoisine les 330 millions.