Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour en cette merveille journée oui oui même vous les stalkers-exilés de twitter qui ne fréquente plus ''officiellement'' gamekyo.Aujourd'hui j'ai décidé de discuter de l'animation des années 90 en proposant le meilleur anime de chaque année durant cette décennie qui a probablement été la plus déterminante pour définir l'avenir de l'animation japonaise.Car bon objectivement il faut surtout garder le contact avec la réalité : en matière d'animation japonaise les années 70 et 80 c'est le paléolithique et la production de l'époque est plus proche de la gravure au burin dans le marbre que de la littérature. Contrairement à ce que certains nostalgiques d'une époque pensent ce n'est pas dans les années 80 que l'animation japonaise à acquis ses lettres de noblesse mais bel et bien après 1995.Ghost in the Shell et Evangelion ont eu bien plus d'importance, car ils ont permis l'émergence d'une production qui n'a pas peur de s'attaquer à des thèmes plus sérieux, en faisant des efforts d'écriture pour ses scénarios.Ils ont ouvert la voie à l'animation telle que nous la connaissons actuellement, avec sa diversité, en lieu et place du registre limité des décennies précédentes avec leur lot d'histoires simplistes destinées majoritairement à un public se situant entre 10 et 14 ans.Sur ce joli monologue voici mon top de la décennie.Globalement on peut considérer Nadia comme le catalyseur qui a servi à la Gainax pour créer le cultisme Evangelion car on y retrouve en effet le mélange des trois thèmes principaux Science-Ideologie-Religion ont permis le succès de la série.De plus, tout comme Evangelion , le début de la série tente ''d'endormir'' les spectateurs en proposant une série d'apparences destinées aux 5-15 ans avec un scénario mielleux et un Paris de carte postale... Effectivement, dans un premier temps on a droit a une ambiance gentille à la Indiana Jones avec comme inspiration un homme issu tout droit de Vingt mille lieues sous les mers. D'ailleurs certains espéraient avoir un peu l'équivalent d'une version télé de Laputa le château dans le ciel tellement que certaines scènes étaient similaires.Alors qu'en réalité les thèmes principaux de Nadia demeurent assez sombres : la mort, la vengeance, la soif de pouvoir, la solitude, l'arrogance...Au final Nadia reste une série essentielle a l'animation qui a marqué son époque grâce a l'évolution des personnages, leurs relations parfois complexe et nuancée(d'ailleurs le personnage de Nadia va être pratiquement autant détesté par une certaine tranche d'otakus que Shinji pour des raisons relativement similaires) mais également par son habillage graphique et sonore qui en fait une œuvre culte .Legend of The Galactic Heroes propose un script à la fois simple et extrêmement complexe basé sur une série de romans de Yoshiki Tanaka au début des années 80 qui relate l’histoire d’une guerre galactique lointaine dans le futur entre l’Empire Galactique et l’Alliance des Planètes Libres. Alors que les pertes s’empilent depuis plus d’un siècle en une masse statistique incalculable, deux figures vont s’élever pour bouleverser leur époque : celle de Reinhard von Müsel du côté de l’Empire, et de Yang Wenli du côté de la démocratie.Globalement, l’Alliance est dépeinte comme une démocratie embourbée dans la corruption et la bureaucratie et l’Empire, lui, est pas mal calqué sur la monarchie Prusse dans l’esprit avec la rigidité, les strates sociales et les jeux de coulisses qui en découle.Dans cette œuvre il n'y a vraiment que deux héros principaux d’un côté tu as Yang Wen-Li membre de l'Alliance qui a simplement intégré l'armée pour obtenir une formation d'historien gratuitement… Il est un homme complètement dépourvu d'ambition, mais tout aussi méprisé par sa hiérarchie. Toutefois, sa créativité et son intelligence va le conduire à gravir rapidement les échelons malgré son envie omniprésente de reprendre une vie civile tranquille loin de la guerre et de la politique. Il n'est pas forcément écouté à ses débuts par ses supérieurs, mais va rapidement servir de héros pour son peuple qui est sur le point de subir la pire agression de leur histoire.Son principal rival va être Reinhard von Müsel. Il a soif de pouvoir, et son génie tactique n’a d’égal que son arrogance. Il doit sa position à sa sœur, favorite de l'empereur qui va lui valoir l’ire du reste de la noblesse, mais sa perspicacité va lui faire gagner le respect de ses camarades, et la crainte des nobles. Là où Reinhard cherche le combat pour réformer son empire, Yang cherche à sauver ses collègues et établir la paix. Les deux hommes vont rapidement découvrir l'ascension de l'autre, et leurs caractères opposés vont faire des ravages dans leurs camps respectifs.Pour conclure, ce qui fait la force de cette série, ce n’est pas uniquement ses personnages complexes aux motivations profondes, mais son univers où tout est finement détaillé surtout a une époque que la majorité des productions japonaises visaient un public jeune en quête de sensation forte.Giant Robo est une série de sept OAV produite entre 1992 à 1998. Inspiré d'un manga de Yokoyama(l'un des trois dieux du manga au Japon) conservant certains éléments centraux comme des robots géants ainsi qu'une organisation secrète nommée Big Fire qui complote pour dominer le monde mais c'est fois avec une intrigue originale qui remet au goût du jour les thèmes usés et la narration assez faiblarde du manga d'origine.Le scénario reste dans l'ensemble assez simple puisque cela se déroule dans un futur alternatif, où l'humanité utilise dorénavant une source d'énergie complètement nouvelle, renouvelable et sans pollution connue sous la dénomination de Shizuma Drive. Toutefois, ses origines sont imprégnées de tragédies et de scandales, qui refont surface dix ans après sa création...Derrière une trame scénaristique qui semble un peu trop classique, le spectateur a devant lui plusieurs éléments à analyser entre les agendas cachés des personnages, la véritable raison pour laquelle les Shizuma Drives expérimentaux existent en premier lieu… Donc, ce qui rend Giant Robo si spectaculaire à regarder, ce n'est pas uniquement la merveilleuse animation de style rétro, mais aussi le fait que la série a une réelle valeur de production derrière elle.Il est difficile également de ne pas associer Giant Robo aux musiques somptueuses, composées et dirigées par Masamichi Amano, qui avait à sa disposition l'un des meilleurs orchestres symphoniques d’Europe c'est-à-dire l'orchestre philharmonique de Varsovie qui a également sollicité pour Escaflowne, Gankutsuou, Avalon, Ninja resurrection et cie. Effectivement, dans cette série la musique fait contraste au chara design, car elle assume son caractère classique en prenant comme inspiration les oeuvres de Wagner et Ravel et le résultat est tout simplement époustouflant, car chaque épisode(de 50 minutes) a le droit à son propre ost unique .De plus, le recours à l’opéra renforce le côté théâtral des scènes dramatiques au point que cette production devient pratiquement un opéra visuel pour le plus grand plaisir du spectateur.Pour résumer la recette, de l’excellence de cette série repose sur trois ingrédients essentiels: une animation hors norme qui semble avoir été peaufinée à l'extrême sans parler du chara-design au look steampunk et rétro qui est diablement efficace, une bande musicale très présente et très intense et finalement une intrigue intense et qui sait se faire désirer. Mention spéciale pour le mecha Giant Robo qui fait fausse figure de proue de l'anime alors que son rôle au final reste très secondaire, un bon joli troll pour les fans de mechas. :3Bien moins connu que légendaire petit frère Ghost in the Shell, Patlabor 2 devrait être obligatoirement visionné par tous les amateurs de Ghost in the shell tellement que certaines ressemblances sont frappantes.Est-ce qu'un film basé sur une licence qui met en scène des méchas géant peut-être intéressant sans cet élément précis? Et bien c'est exactement ce que nous propose le réalisateur Mamori Oshii dans Patlabor 2 et bien sûr la majorité des fans de la licence ont crié à l'injustice . Un autre élément qui a provoqué l'ire des fans de la licence c'est que les protagonistes du premier film et globalement de la série Noa et Asuma, sont ainsi progressivement relégués au second plan dans l'objectif de mettre en valeur les deux chefs de division qui étaient davantage observateurs des évènements passés. Le film nous fait bien comprendre que chacun ont évolué et que le temps de ''jouer'' avec des robots est révolu ce qui reste un message subtil envers les otakus.Effectivement, Oshii en a marre de calibrer ses oeuvres pour plaire au grand public japonais passionné de robotique donc dans ce film on va plutôt discuter d’une société humaine exclusivement tournée vers la consommation de masse et le plaisir immédiat. Effectivement, dans ce film cette génération a complètement a oublié ce que leurs aînés ont connu, prenant leurs privilèges pour acquis et que seul un terroriste peut ramener par ses actes à la réalité.La question qui hante cette œuvre c'est est-ce que les catastrophes sont-elles nécessaires pour prendre conscience de l'état pitoyable de notre planète qui ne nous appartient pas ?On pourrait résumer la thématique centrale de ce film à cette réplique « Une guerre juste est-elle plus valable qu’une paix injuste ? »Ici Tokyo est un peu le reflet du monde occidental qui doit sa paix relative et croissance économique qu’à une volonté tangible d’ignorer voire de profiter des conflits internationaux extérieurs. Le contrecoup de cette ignorance volontaire c'est que la nouvelle menace n'a plus la forme d'un camp ennemi bien défini, elle vient de l'intérieur, et porte le nom de terrorisme et lorsqu'on analyse cette œuvre en 2021 , on ne peut qu'admirer le caractère prophétique de ce film.Ceux qui connaissent un minimum la littérature vont tout de suite est d'accord que la fameuse thématique de la '' révolte des robots '' peut remonter facilement a Frankenstein de 1818 . De son côté Macross plus n'offre pas spécialement une perspective nouvelle dans la relation entre l'homme et les intelligences artificielles a sa défense , cela reste l'une des premières œuvres japonaises a s'y intéressé réellement. Ce n'est pas pour rien que la chanteuse la plus populaire du moment n'est pas l'idole dans macross plus n'est pas une humaine, mais une machine qui utilise un hologramme pour ''hypnotiser'' ses spectateurs. Toujours dans le thème de l'intelligence artificielle on trouve aussi l'armée qui teste un drone de combat autonome (le Ghost X-9) en vue de supprimer les pilotes humains.Malgré un point de départ assez classique, réussi ses deux objectifs principaux c'est-a-dire relancer la licence Macross à travers une production innovante tant sur le plan artistique que narratif surtout après le désastreux Macross 2, mais également utiliser un vieux thème classique de la science-fiction pour refléter les défis du Japon contemporain et les dérives potentielles(menace cybernétique, le danger de proposer une guerre ''propre'' avec des drones dont la guerre qui se transforme en quelque sorte en jv comme en témoignait en parallèle la seconde guerre du Golfe). Il faut également rappeler que les robots deviennent un symbole important du progrès technique devenu la marque de fabrique du Japon d’après-guerre, mais également une source grandissante d'angoisse sur l'avenir de l'humanité dans un monde connecté, qui suit l'arrivée du web.Sur le plan technique Macross plus reste l'une des premières productions japonaises majeures à fusionner les animations traditionnelles et informatiques pour créer un tout spécialement spectaculaire pour l'époque. C'est également la série qui va faire connaître la légendaire compositrice Yoko Kanno au grand public. En guise de conclusion, Macross Plus permet de finalement relancer la licence Macross(jusqu'au temps que l'affreux Macross 7 bousille tout) tout en prenant ses distances avec le Macross d'origine afin de proposer une expérience plus proche du cyberpunk.Au niveau de l'esthétique du film, il est difficile même encore aujourd'hui de ne pas rester admiratif devant la qualité du dessin , le niveau de détails, mais également des plans. Effectivement, Ghost In The Shell propose de multiples séquences contemplatives sur la ville, qui saccadent la mise en scène, restant diablement efficace et n'endormant jamais son spectateur malgré ses thèmes complexes.Pris au premier degré, ce film propose une histoire d'enquête classique avec deux inspecteurs qui doivent trouver ce qui parasite les ghost dans un monde futuriste inspiré de Blade Runner saupoudré de quelques scènes d'actions magnifiques . Toutefois , le véritable intérêt de Ghost in the Shell demeure davantage dans les divers niveaux de lectures. Oshii propose des questionnements sur l'avenir de l'homme et son rapport à l'informatique. Effectivement, le réalisateur met en place un monde où l'homme et son processus de reproduction ne sont plus indispensables et où la technologie et l'informatique ont dépassé l'homme, sachant penser et ressentir comme un humain. Ce qui pousse la question qu'est-ce qui différencie un être "vivant", d'un autre qui ne le serait pas ?Le point le plus important de l'oeuvre c'est certainement ce fameux décalage permanent entre ce qui est attendu et ce qui est finalement exposé. D'un côté tu as des cyborgs qui sont rongés par le doute cartésien et ces humains qui vivent et pensent comme des automates...De fait, on ne peut s'empêcher d'établir un parallèle intéressant sur le mode de vie métro-boulot-dodo inhérent à la société actuelle plongée dans la cruelle loi du marché. Un mode de vie fataliste qui n'est pas sans rappeler aussi une forme de prison cloisonnant l'individu dont certains chercheront tant bien que mal à s'en échapper.Dans tous les cas, ce qui compte, comme toujours, ce ne sont pas les réponses aux questions, mais les questions elles-mêmes, et la manière dont elles sont formulées et sur ce point Oshii se surpasse avec Ghost in the shell .Evangelion représente exactement ce que j'attends d'un anime c'est-à-dire une simplicité apparente qui va se révéler d'une grande complexité, des personnages crédibles ainsi qu'un habile mélange de folie et de génie. Plus précisément ce que j'ai spécialement adoré avec Evangelion c'est tout simplement la déconstruction du genre Shonen . En fait , la première moitié rassemble ainsi tous les éléments à même de séduire un tel public : un harem de jolies filles, des scènes ecchi, des mechas géants s'affrontant au cours de combats épiques , peluches à marchandisage (le pingouin), de l'humour pas spécialement subtil et un héros qui est le seul a pouvoir piloter le mécha le plus puissant de la planète .Toutefois, Anno(le réalisateur) comme un bon troll a décidé d'inverser complètement la donne dans la seconde moitié pour mieux déconstruisent la totalité des symboles otaku pour les mettre face à leur propre réalité(mention spéciale à l'épisode 25-26 qui lui a valu des centaines de messages de mort). Les personnages principaux sont alors montrés sous leur véritable jour et sont lâches, faibles, pleins de doute, introvertis, pervers, bref ils sont à l'image du public auquel Anno veut s'adresser, mais cela leurs donnent également un côté terriblement humain et crédible.Shinji Ikari est-il la pire des lopettes ou l'un des personnages les plus réalistes et troublants lors de la diffusion d'Evangelion? En fait , objectivement Shinji reste tout de même un ''surhomme'' pour son âge, car je ne connais pas beaucoup de véritable gamin de 14 ans qui combattrait dans une machine géante contre des monstres géants qui menacent de détruire toute l'humanité en cas de défaite. De plus, avec la synchronisation avec son evangelion je ne suis pas convaincu que beaucoup de gosses supporteraient de perdre leurs bras durant un combat. :PAprès bien sûr , cette série possède d'autres qualités comme sa mise en scène novatrice pour l'époque, une narration qui était et reste à des années-lumière de la majorité de ses compétiteurs directs(le pauvre gundam X a payé très cher le fait de passer en même temps qu'evangelion), une animation qui tient encore la route après plus de 20 ans et un chara design très soigné(adieu les mecs avec des coupes complètement ridicules et bonjours le réalisme). Pour conclure, un autre point que j'ai apprécié dans cette série c'est qu'Evangelion a le mérite de poser beaucoup de questions pertinentes et peu de réponses dans le but de stimuler l'esprit critique des spectateurs bref c'est toujours un plaisir lorsqu'un réalisateur n'emprunte pas le chemin le plus banal et le plus évident en expliquant avec force tous les points y compris les plus simples, parce qu'il considère le spectateur trop con pour comprendre quelque chose par lui-même .Pour finir, ce sont des oeuvres comme evangelion qui ont prouvé que l'on pouvait faire intelligent et fouillé, et non pas seulement pondre des divertissements beuglards à la chaîne. Elle prouve surtout qu'on peut produire quelque chose de viable en mettant le divertissement au second rang, et qu'il n'est pas nécessaire de remplir une histoire de combats, d'humour lourdingue et d'une psychologie digne d'une cour de maternelle pour obtenir du succès.D'un côté ce film marque en quelque sorte une fin d'une ère dans la carrière de Miyazaki étant donné qu'après Princess Mononoke, ce dernier ne dessinera plus personnellement les celluloïds, s'appuyant de plus en plus sur ses animateurs, qui useront bien plus de l'infographie que du dessin artisanal. C'est également un film qui tranche avec ses oeuvres dans les années 90 en proposant un univers plus sombre, plus violent, quasi dépourvu d'humour mettant en vedette un héros mélancolique et fataliste ainsi qu'une héroïne pleine de haine et de dégoût face a la civilisation moderne. En termes de thématique on touche également des thèmes plus matures qu'a l'habitude.La nature contre l'industrialisation, l'humain contre l'animal, le terrestre contre le divin, la beauté et l'horreur, la poésie et le pragmatisme, le bien contre le mal... Cette fois-ci Miyazaki le public cible n'est clairement la tranche d'âge de 8 a 13 ans et il réclame une connexion cérébrale active. L'image du dieu sanglier qui incarne toute la schizophrénie de l'univers proposé par le film. Animal pacifique qui doit se battre pour sauvegarder son territoire tué par ceux (les humains) qui le lui ont volé puis transformé en boule de haine destructrice... Contrairement a Final Fantasy VII et beaucoup d'œuvres semblables Princess Mononoke ne décrit pas une société moderne maléfique avec des progrès néfastes qui ont été faits au détriment de la nature, mais prône plutôt un respect pour tout ce qui est vivant afin de mieux vivre ensemble dans une harmonie dans l'esprit même du shintoïsme.Pour conclure, hormis le fait que c'est un film exceptionnel visuellement et que Joe Hisaishi a probablement signé l'une de ses meilleures bandes sonores avec ce film ce qui m'a le plus impressionné c'est ce refus de la facilité, des clichés, l'écueil du manichéisme est évité malgré un sujet qui s'y prêtait (l'écologie) bref un film qui fait réfléchir son spectateur sans tomber dans la leçon d'écologie 101.Cowboy Bebop n’est plus à présenter et reste un étalon du genre malgré les années en étant pratiquement toujours dans le top 10 des meilleurs animes de tous les temps .La plus grande qualité de Cowboy Bebop, comme son nom l'indique, est certainement son mélange des genres. Effectivement, on passe du film noir au space opera, du western à la science-fiction, du road movie aux films mafieux digne du Samurai de Melville. En fait, on vient même faire un petit clin d'oeil à même Pierrot le Fou de Jean Luc Godard . Cowboy Bebop tire son épingle du jeu par ce mouvement incessant, parfois difficile à suivre, mais qui fait tout le sel d’une série aux nombreux reflets.Le tour de force de Cowboy Bebop e a été de créer un univers cohérent et vivant malgré tous ces éléments d'apparences incompatibles. Bien sûr le scénario n'est pas spécialement marquant surtout si on le compare a du Ghost in the shell , Lain, Evangelion et cie malgré quelques scènes marquantes, mais l'important dans cette série est davantage le voyage que la destination. Watanabe signe une animation aux petits oignons, qui ne donne pas dans la facilité avec plusieurs éléments techniques assez rares dans une série d'animation : flou, jeu de lumière, tremblement, plan séquence ou montage rythmé, vue subjective, plongé et contre-plongée... Cowboy Bebop donne littéralement une leçon de style à ses comparses grâce à une réalisation cinématographique de haute qualité. Mention spéciale a Yoko kanno qui a composé l'excellente BO jazzy, qui encore une fois apporte un grand plus niveau charme à cette œuvre et qui permet de soutenir le rythme effréné de cette oeuvre.En définitive, Cowboy Bebop est une valeur sûre, un animé à montrer à ceux qui sont réfractaires à ce style et ce format. En fait c'est souvent le premier anime que je conseille a ceux qui disent détester l'animation japonaise.Je dois avouer que cette série d'oav a été pour moi une véritable révélation puisque contrairement à la série il n'y a aucun réel défaut. En fait, c'est probablement l'anime le mieux maîtrisé toutes catégories confondues, car tout s'enchaîne à la perfection malgré le fait que le réalisateur été suffisamment ambitieux pour prendre quelques libertés sur l'œuvre, car il a dégagé tout le côté shonen du manga afin de proposer un scénario plus sombre et élaboré pour finalement devenir un seinen a part entière.Ensuite la réalisation est vraiment efficace, il n’y a aucun temps mort malgré que les oav ne se basent pas principalement sur l'action et encore moins sur l'humour, les compositions de Taku Iwasaki viennent accentuer le côté mélancolique de l'œuvre ou renforcer les scènes violentes de combats, il y a également quelques images filmées (en vrai film quoi) qui donnent un petit côté poétique à l'œuvre. De plus, Tsuiokuhen met en scène de magnifiques paysages et ce même en 2021, le chara design est extrêmement soigné l'ambiance est fantastique bref c'est un sans fautes sur tous les aspects. Après bien sûr l'histoire est toute simple(c'est un peu le bon vieux principe de la tragédie grecque) mais malgré cela il y de véritables morceaux de sentiments : culpabilité, amour, haine, passion, vengeance et ce agrémenté par des dialogues intelligents qui ont vraiment du sens contrairement aux dialogues dignes des pires van damme que certains animes nous farcit à longueur de journée. Bref, on se laisse emporter dès les premières minutes tellement que c'est beau !