Nouveau top participatif comme chaque mois et je profite d'être en vacances pour pouvoir vous le proposer.



Tout est dans le titre, quel a été pour vous le ou les jeux les plus terrifiants auquel vous avez jouer ?



Les règles :



Je rajoute au fur et à mesure tout les jeux que vous noterez avec des MAJ pour savoir où j'en suis



5 jeux maximum, pas un de plus sinon je prend pas en compte !! Trop pénible à relire si vous mettez 10 jeux, surtout que je dois relire plusieurs fois.



Pas de troll svp



rappel de l'article chaque jour jusqu'au classement, en général 3 jours max, et classement dans la foulée



Un vote par membre



A vos votes !



Les jeux



- Siren Blood Curse (1 vote)



- Resident Evil Remake (1 vote)



- Resident Evil Ps1 (2 votes)



- Resident Evil Code Véronica (1 vote)



- Resident Evil 3 (1 vote)



- Resident Evil 4 (1 vote)



- Resident Evil 7 VR (4 votes)



- Layers of Fear (3 votes)



- Subnautica (1 vote)



- Outer Wild (1 vote)



- Silent Hill (1 vote)



- Silent Hill 2 (4 votes)



- Alien Isolation (6 votes)



- Amnesia The Dark Descent (1 vote)



- Cry of Fear (1 vote)



- Outlast (4 votes)



- Outlast 2 (3 votes)



- Darkwood (1 vote)



- Eternal Darkness (1 vote)



- Silent Hill 4 (1 vote)



- ZombiU (2 votes)



- Dead Space (6 votes)



- Dead Space 2 (1 vote)



- The Evil Within (1 vote)



- Visage (1 vote)



- P. T (2 votes)



- Project Zero 2 (1 vote)



- Obscure (2 votes)



- Slender The Arrival (1 vote)



- Slender The Eight Pages (2 votes)a