Ce jeu sortis il y a maintenant 22 ans est un véritable ovnis. On en fait plus des jeux avec un scénario aussi complexe et recherché en terme de symbolique.Mais voir que le scénariste est partis aussi loin dans la symbolique me laisse bouche bée. Le travail colossal que ça dois demander pour acquérir ces connaissancesÇa me donne envie d'étudier tout ça pour ma part, pas vous ?