SNK a lâché son "character trailer" et comme la silhouette le laissait penser, il s'agissait bien de Ramon.Petite nouveauté: en fin de trailer, ils reprécisent les consoles (et autres services) qui accueilleront "les rois de la bagarre" 15 au cas ou ce n'était pas clair (en gros, tout le monde sauf la Switch).

posted the 07/08/2021 at 02:17 AM by xenofamicom