L'information est complètement passée sous les radars. Square Enix a annoncé en juin dernier son intention de travailler avec le fonds public d’investissement d’Arabie saoudite via un mémorandum d'entente (un document décrivant un accord ou une convention bilatérale ou multilatérale entre ses parties) pour développer un contenu majeur pour le marché mondial, étendre la portée mondiale de la société en tirant parti de son portefeuille de propriété intellectuelle et investir dans de nouveaux marchés en s'appuyant sur sa philosophie d'entreprise, qui consiste "à répandre le bonheur dans le monde entier en offrant des expériences inoubliables".On est encore loin d'un rachat ou d'une prise de participation du Public Investment Fund dans Square Enix, mais si les rumeurs lancées en avril dernier par CTFN et Blomberg Japan n'étaient finalement qu'un début ? Pour mémoire, le PIF a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'industrie vidéoludique avec la filiale Electronic Gaming Development Company (EGDC) dirigée par le prince héritier Mohammed ben Salmane.- Activision-Blizzard : 3,5% contre 1,6 milliard de dollars- Electronic Arts : 2,6% contre un milliard de dollars- Take Two Interactive : 3,5% contre 825 millions de dollars- SNK : 33,3% contre plus de 200 millions de dollars avec une option pour passer à 51% d'ici les prochaines années et donc devenir actionnaire majoritaire