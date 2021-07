Le Pinephone est un smartphone fabriqué par la société Pine64 (ou Pine Microsystems). Dont le but est d'offrir un smartphone à prix modéré, facilement réparable et relativement garant de la vie privée. il est pour cela basé sur le système d'exploitation GNU/Linux, ses composants peuvent être facilement maintenus, et des interrupteurs matériels permettent d'isoler le téléphone des différents réseaux et capteurs.Sailfish OS est un système d'exploitation pour plateformes mobiles, basé sur le noyau Linux et développé par la société finlandaise Jolla. Jolla et Sailfish OS ont été créés par une ancienne équipe de Nokia qui travaillait sur le Nokia N93.Ce système est une évolution de MeeGo et de Mer, ses applications sont développées en C et utilisent l'API Qt. Il possède également une API compatible avec le système d'exploitation Android de Google.L'avantage c'est qu'il est compatible avec de nombreux smartphones comme le Xperia XA2.