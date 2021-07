De bon matin, j'aimerais bien savoir quelles sont vos attentes pour MP4.







Graphismes : Style de DA



Gameplay : FPS only ? Double joystick ? Déplacements et sauts plutôt organiques et expérimentaux, nerveux ou style plus posé et lourd comme les précédents ?



Exploration : Plutôt linéaire/non linéaire ? Environnement ouverts ou clos et labyrinthique, ou mix des deux ? Une seule map divisée en zones ou plusieurs (MP3) ?



Musiques : Plutôt style Prime ou Metroid 2D ? Genre entre Super Metroid (plus lourd, pesant, angoissant) et MP (plus vibrant, onirique, mystérieux).



Multi : En voulez-vous un ?



Solitude : Plutôt MP1 & 2 ou MP3 ?