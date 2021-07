J'aime bien le basket mais pas très bon ^^ moi c'est plus le foot ^^ je vais essayer de m'améliorer ingame, il me fallait un jeu pour cet été en attendant 12 minutes et Kena (j'attends aussi cet été l'alpha du prochain cod, la vrai démo de pes, j'attends éventuellement la demo de Lost Judgment cet été j'espère et aussi la beta du prochain Battlefield mais bon ça sera pour septembre ça je pense).Du coup, je testerai le jeu la semaine prochaine en live (je vais déjà faire quelques matchs hors stream ce week end pour me familiariser avec les touches).Concernant le prix, 20€ c'est un peu cher, on peut le trouver à 15€ neuf mais bon ... je l'ai acheté sur place en ayant vu la promo, je n'avais pas prévu cet achat. Quelqu'un a testé le jeu ?? des conseils ?