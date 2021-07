Avec le confinement et la pandémie, nos habitudes d'achat ont considérablement changé ces derniers mois. Nombreux sont ceux qui se tournent vers les sites en ligne pour acheter des produits qui généralement proviennent de pays étrangers. Le leader actuel reste Amazon, mais certains se tournent vers le site AliExpress par exemple pour obtenir des prix plus avantageux. Cependant, un élément qui va prochainement être mis en place va fortement perturber le marché, au point qu'il pourrait signer la fin d'AliExpress en France. Explications.

posted the 07/06/2021 at 03:58 PM by sussudio