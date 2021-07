Première fois pour moi aux Pays Bas, Amsterdam, la fumette, le Red Light District ça m'intéresse pasDu coup, direction Rotterdam début Aout (je ferai une grosse vidéo (ou 2 petites) qui seront dispo fin aout sur la chaîne)Je ne souhaite pas trop m'éloigner de la gare de Rotterdam (1h à pied max)J'ai sélectionné ça sur ma liste :Le Kijk-KubusL’EuromastLe pont ÉrasmeLe Market HallLa passerelle LuchtsingelLe quartier du DelfshavenLa Witte de WithstraatLe Kinderdijk (c'est le max niveau distance ou je souhaite aller par rapport à la gare de Rotterdam, après ça sera trop loin pour moi)Les musées ce n'est pas mon trucAu niveau du prix (pour deux personnes) :66€ l'aller retour127€ hotel 3nuits, j'arrive un mardi après midi, je repars très tôt le vendredi matin, donc 2jours et demi de visitebudget bouffe : 120€ (je compte large)ça fait déjà un total de 313€ + visiter, on sera à moins de 400€ donc.J'ai un avoir de 100€ à utiliser, donc je n'aurai qu'à rajouter 300 max. Je réserve tout ça d'ici le week end prochain.C'est faisable en 2jours et demi ma liste ? De la bouffe à tester sur place ? Concernant les lieux que j'ai cité au dessus, ya des truc à payer ? la tour ? 10€ surement ? Le Kinderdijk pour y aller, en waterbus ? 5€ le ticket aller, donc 10 l'aller retour ?La météo en aout ? il fera beau là bas ?Concernant le test PCR, si on est vaccinés (et qu'on a passé les deux semaines après la seconde dose), pas besoin de test PCR pour aller aux Pays Bas et revenir en France ensuite ? Moi et ma femme, on reçois notre seconde dose le 19 Juillet, donc à partir du 3 Aout on aura notre pass sanitaire avec le schéma vaccinal complet, donc pas besoin de test PCR dans les deux sens je suppose ? vu qu'on aura notre certificat de vaccination européen