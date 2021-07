Cliquez, savourez.

Certains membres qui quémandent des bans à foison au Divin Chauve.

Foxstep après l'annonce d'un énième portage PC d'une exclu PS4.

Edgar, Ducknsexe & Sentenza ont été aperçus dernièrement en soirée avec Peach.

Skuldleif après la fin de son abonnement au Game Pass.

Minbox et la politique de Sony sur les versions Director's Cut.

Sanj n'a jamais de problèmes avec sa Switch. Jamais.

Bennj quand un pro-S trolle Microsoft.

Kratoszeus qui souhaite discuter du PS Now.

Birmou qui harcèle Bluepoint pour un remake de The Legend of Dragoon.

Negan qui critique les 80€ des jeux Sony mais qui en claquent 150 pour des manettes.

Onihanzo & Denton quand on leur balance qu'Elden Ring est un nouveau Dark Souls.

Sora78 qui espère toujours le rachat de Square Enix par Sony pour contrer celui de Bethesda par Microsoft.

Walterwhite qui va jarter de nouveau la Series X après avoir torché le solo de Halo Infinite pour la reprendre avec Starfield.

Nicolasgourry récompensé pour son bénévolat acharné envers Big N.

Quand on demande à Spilner pourquoi il a été jarté de Gamekyo.

Icebergbrulant après avoir sorti une blagounette sur Microsoft à Bennj.

Jim Ryan à Guiguif : "T'abonner au PS Now et acheter un PC tu devras."

Suzukube qui se répond à lui-même sur ses articles.

Raiko qui ne voit jamais les trolls d'une certaine communauté.

Ioop durant ses streams.

Futur proche : Gamekyo après l'article de Goldmen33 sur l'officialisation de Kojima chez Xbox.

Ravyxxs Le Déserteur, recherché mort ou vive par les pro-S.

Xenofamicom toujours présent sur les charts de l'Archipel.

Zekk quand un pro-M apparaît sur un article dédié à Sony.

"Microsoft have a boulevard for E3!!" Nobleswan since 2014.

Nyseko tente d'expliquer qu'il joue évidemment sur Steam sauf quand les jeux sortent sur Switch.

Hyoga57 après l'achat d'un jeu PS5 qu'il possède déjà sur PS3 JAP, PS3 FR, PS4 JAP, PS4 FR et PS Vita.

Voxen sur la dernière MAJ de Sea of Thieves quand il croise Diablo et ses Xpotes.

Rbz toujours en train d'encenser un jeu japonais que personne connaît pour se faire remarquer.

Ce que les fanboys imaginent des 3 constructeurs.

[/img] [/img]

Alors qu'en vrai...

La modération depuis quelques temps...

En vous souhaitant un agréable week-end les loupiots.